Названы черты характера, которые повышают риски стать жертвой мошенников

Попасться на удочку аферистов могут не только внушаемые люди?

Криминальный психолог и полковник полиции в отставке Елена Шпагина назвала пять личностных черт характера, которые повышают риски стать жертвой мошенников. В этот список вошли внушаемость, доверчивость, желание помочь, оптимизм и жадность. Об этом написало издание Газета.ру.

Кроме того, по мнению эксперта, попасть под влияние злоумышленников могут также люди, испытывающие неудовлетворенность собственной жизнью, одиночество и дефицит внимания.

Шпагина подчеркнула: чтобы не стать жертвой аферистов, нужно, в том числе, знать о схемах, которые те в основном проворачивают. Еще не следует сразу же соглашаться на сделку, где цена в разы меньше рыночной.

«Такие качества личности, как доверчивость и желание помочь, способствующие виктимизации. Об этом говорят и другие исследования. Кроме того, оптимизм, или вера, что все люди хорошие, часто приводят людей к излишней доверчивости по отношению к незнакомцам и их предложениям и просьбам», — сказала Шпагина.

Психолог добавила, что одна из самых любимых манипуляций злоумышленников — страх. Как правило, мошенники давят на собеседника. В результате у последнего в моменте блокируется способность критически мыслить, и он может сделать все, что ему скажет незнакомец по телефону.

