Лавров: Зеленский кривлялся на переговорах в 2019 году

Фото, видео: Reuters/Alina Smutko; 5-tv.ru

На той встрече был принят документ по Донбассу, условия которого так и не были выполнены.

Президент Украины Владимир Зеленский кривлялся на переговорах по Донбассу в 2019 году. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц», — отметил дипломат.

Эта встреча проходила в Париже, в декабре 2019 года. Там Россия, Украина, Франция и Германия приняли документ, утверждающий особый статус Донбасса. Однако, несмотря на подписанные бумаги, договоренности со стороны киевских властей так и не были выполнены.

Ранее 5-tv.ru писал о замечании Сергея Лаврова относительно европейских политиков, пытающихся придать нацизму приемлемый вид. Он отметил, что мы продолжим работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались незыблемыми. А преступления тех лет никогда не повторились, в том числе и на Украине, и на территории Европы.

Кроме того, министр прокомментировал угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес России.

