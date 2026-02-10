«Все мы знаем его историю»: почему спектакль с Ефремовым вызвал ажиотаж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Возвращение в театр имело для актера особое значение.

Повышенный интерес зрителей к спектаклю с участием актера Михаила Ефремова обусловлен его возвращением на сцену после длительного перерыва. Такое мнение выразила актриса Людмила Поргина во время беседы с Газета.ру.

По словам Поргиной, решение режиссера Никиты Михалкова пригласить Ефремова к работе вскоре после его освобождения по условно-досрочному освобождению было оправданным. Актриса считает, что артист сохранил профессиональную форму и способен успешно справиться с новой ролью.

Она подчеркнула, что возвращение в театр имело для Ефремова особое значение. По ее словам, выход на сцену был для него важной личной целью, и поддержка со стороны Михалкова позволила реализовать это стремление.

«Я уверена, что он справится со своей первой ролью. Он очень талантливый человек, весь в отца. Он со всем справится, только бы его не оскорбляли в печати, не обзывали, и тогда он выстоит», — отметила Поргина.

Поргина считает, что высокий спрос на билеты объясняется устойчивым интересом и симпатией зрителей к Михаилу Ефремову.

«Зрители по нему соскучились. Все мы знаем его историю, как он сбил человека, как говорил какую-то иногда дребедень, когда его арестовали, потому что не знал, как себя вести. Теперь он понимает всю ответственность своего положения. У него же дети, которые носят его фамилию. Они будут смотреть на него. Я уверена, что он сейчас будет работать очень хорошо. Он ведь заявил, что больше не будет пить. Ну и слава богу! Будем надеяться на это», — добавила актриса.

Премьера спектакля «Без свидетелей» состоится 25 и 26 марта на сцене «Мастерской „12“ Никиты Михалкова». В постановке вместе с Михаилом Ефремовым примет участие Анна Михалкова.

