Тяга к калорийной пище: почему зимой больше хочется есть

По этой же причине снижается внимание и повышается утомляемость.

Зимой тяга к жирной и калорийной пище возрастает. Об этом изданию Lenta.ru рассказала нутрициолог Ирина Гейкало.

По словам эксперта, в холодное время года аппетит усиливается из-за скрытого обезвоживания.

«Зимой ощущение жажды притупляется: мы меньше потеем, не ощущаем жары и реже вспоминаем о том, что надо пить воду. При этом потребность организма в гидратации сохраняется, а иногда даже возрастает из-за сухого воздуха и повышенных потерь через дыхание», — объяснила Гайкало.

Даже небольшая нехватка воды в организме приводит к целому ряду последствий: повышается утомляемость, снижается концентрация внимания и усиливается тяга к калорийной пище. Особенно сильно организм «требует» в таком случае соленую и сладкую пищу.

Все дело в том, что недостаток жидкости мозгом воспринимается как дефицит энергии. Поэтому и на необходимость восстановить водный баланс указывает внезапное чувство голода, пояснила нутрициолог.

