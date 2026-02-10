«Может привести к катастрофам»: сейсмолог оценил возможность новых землетрясений на юге России

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Накануне в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

Стоит ли ждать новые толчки на юге России после землетрясения, которое в ночь на 10 февраля произошло в Краснодарском крае? Об этом в беседе с KP.RU рассказал сейсмолог Алексей Любушин, доктор физико-математических наук.

«Регион не является асейсмичным, то есть для него землетрясения — это в принципе норма и не аномалия», — отметил ученый.

Он напомнил о сильном землетрясении в Крыму в 1927 году и подчеркнул, что текущая активность является фоновой и не достигла опасной магнитуды 5.

Причиной землетрясений Любушин назвал движение земной коры, отметив, что разломы есть везде.

«Вся земная кора состоит из разломов, монолита нет нигде… иногда это может привести к катастрофам», — пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос о возможности более мощных толчков, ученый указал, что юг России находится под влиянием тектонических процессов, идущих от Турции и Румынии. Что касается причин активизации, Любушин выделил гипотезу о неравномерности вращения Земли как возможный глобальный триггер.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал, что в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.