Вышел тизер анимационного фильма «Золушка. Тайна трех желаний»

Фото: Кадр из а/ф «Золушка. Тайна трёх желаний», реж.: Виталий Шафиров, 2026г.

Семейная лента предлагает новое прочтение классической сказки.

Студия анимации «Арт Анимейшн Студио» совместно с дистрибьютором «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») представили тизер-трейлер анимационного фильма «Золушка. Тайна трех желаний». Картина поступит в широкий российский прокат 9 апреля 2026 года.

По сюжету, после смерти отца Золушка продолжает жить в доме мачехи, но сохраняет добрый и веселый нрав. Ее лучшим другом является дровосек Северин, мечтающий о славе. Однажды он находит волшебное дерево Вечный Шерман, однако случайно оскорбляет его и превращается в бурундука. Чтобы вернуть другу человеческий облик, Золушка должна выполнить желание дерева. В это время король организует пышный бал, чтобы образумить легкомысленного принца.

Режиссером картины стал Виталий Шафиров, сценарий написал Вадим Свешников. Продюсерами проекта выступили Норайр Гюзалян и Артем Мурадян. В фильме присутствует множество новых персонажей, а известные герои сказки раскрываются с необычной стороны. Анимационная лента сочетает в себе юмор и приключения, — именно это делает сказку интересной для детей и взрослых.

