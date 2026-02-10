Романтическая комедия «Тюльпаны» выйдет в российский прокат к 8 Марта

Фото: Кадр из х/ф «Тюльпаны», реж.: Анна Кузнецова, Юлия Лысова, Юрий Коробейников, Юлия Узких, Владислав Иконников, 2026г.

Фильм расскажет о неожиданных встречах и событиях на фоне весеннего праздника.

Кинокомпания Bazelevs совместно с продакшном Red Pepper Film и в партнерстве с Первым каналом представили основной трейлер и постер фильма «Тюльпаны». Широкий прокат картины стартует 5 марта 2026 года, за несколько дней до Международного женского дня. Дистрибьютором выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

«Тюльпаны» создаются в формате альманаха и объединят пять отдельных историй, каждая из которых посвящена празднованию 8 Марта. По сюжету, герои сталкиваются с нестандартными ситуациями и неожиданными встречами, которые существенно меняют их жизнь.

На фоне весеннего праздника разворачиваются романтические признания, комические недоразумения и трогательные моменты.

Действие фильма охватывает сразу несколько российских городов, среди которых Калининград, Санкт-Петербург, Новороссийск, Екатеринбург и Красноярск. Каждая новелла снята отдельным режиссером: Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников, Анна Кузнецова и Юрий Коробейников. Сценаристы проекта — Маша Орлова, Лена Ханова, Ирина Карпушева, Евгения Богомякова и Дмитрий Пинчуков.

В новелле «Стеклянный потолок» снялись Вячеслав Чепурченко, Юлия Топольницкая, Николай Коляда и солистка группы «Artik & Asti» Seville. Историю «Гриша» воплотили Елена Яковлева и Алексей Серебряков.

В новелле «Стася идет гулять» сыграли Ярослав Могильников, Александра Бабаскина и Елена Николаева. «Женский бизнес» представлен Славой Копейкиным и Варварой Щербаковой.

В проекте «Цветы для любимых» приняли участие Гоша Куценко, Ирина Медведева, Галина Стаханова, Наталья Гриншпун, Полина Айнутдинова, Екатерина Темнова, Варвара Куприна, Мария Маркова и Виталий Даушев.

