Мария Погребняк раскритиковала экс-невесту Лепса Аврору Кибу

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Не так давно девушка вместе со своей матерью основательно прошлась по певцу.

Блогер и многодетная мама Мария Погребняк раскритиковала экс-невесту народного артиста России Григория Лепса Аврору Кибу за неэтичное поведение по отношению к бывшему избраннику. Об этом сообщил 7Дней.ru.

Поводом для недовольства светской львицы стали едкие высказывания Кибы, а также ее матери в адрес Лепса, которые те практически безостановочно бросали на вечеринке по случаю 20-летия Авроры. По мнению Марии Погребняк, молодая девушка могла бы и пресечь все неуместные шутки в сторону певца. Блогер уверена: разговоры о бывшем при желании можно было бы оставить для посиделок на кухне.

«Это тот самый случай, когда жених ушел, а поговорить, кроме как о нем, не о чем. Вся история, весь пиар, весь интерес — завязаны на одном имени. Лепс», — написал Погребняк у себя в Telegram-канале.

Многодетная мама также добавила: кажется, все рамки приличия окончательно стерлись.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Авроры Кибы высмеяла Григория Лепса. Она назвала музыканта слишком старым для ее дочери.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.