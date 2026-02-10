До сих пор «неймется»: Лавров о призывающих готовиться к войне Мерце и Писториусе

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Глава МИД РФ рассказал, что будет, если Европа нападет на Россию.

Если Европа нападет на Россию, то наша страна даст полноценный военный ответ. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«Если вдруг Европа эти свои угрозы — подготовиться к войне против нас — реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент Владимир Путин сказал, что с нашей стороны это будет не специальная военная операция, а полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ вспомнил заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и министра обороныа этой страны Бориса Писториуса, которые призывали готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией в 2029-2030 годах. Как добавил Лавров, они не могут удержаться от антироссийской риторики.

Также дипломат обратил внимание на то, как немецкие политики пытаются доказать всему миру, что у России якобы все плохо на фронте и с экономикой. В последнее время политики в ФРГ «поутихли» со своими требованиями о нанесении нашей стране поражения. Но, несмотря на это, им до сих пор, время от времени, «неймется».

