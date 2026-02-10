Особенно полезен для детей: какой рыбный продукт является суперфудом

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Одна столовая ложка с такой едой каждый день может продлить жизнь.

Консервы из печени трески являются настоящим рыбным суперфудом. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

По словам эксперта, печень трески можно назвать настоящим суперфудом, так как в ней много и витаминов (D, K, A, E, B9), и микроэлементов (натрий, кальций, кобальт, фосфор, железо, йод), и жирных кислот (омега-3 и омега-6).

Балашов добавил, что это «энергетически мощный продукт». Если употреблять печень трески с утра, то заряда энергии хватит до обеда. Также он отметил, что безмерно ее есть, конечно, нельзя. Однако если употреблять по одной столовой ложке этого продукта каждый день, то это не только не навредит, но и, наоборот, продлит жизнь.

Особенно полезна печень трески для детей.

«Омега-3 благоприятным образом влияет на рост организма, поддержание здоровья человека. Это кости, умственная деятельность, общее состояние», — объяснил специалист.

