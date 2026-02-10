Кожа, эмоции и тепло: в Китае представили уникального ИИ-робота
В Китае представили ИИ-робота с человеческой походкой и температурой тела
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Такие андроиды могут найти применение в образовательных учреждениях и центрах по уходу за пожилыми людьми.
Китайский стартап DroidUp презентовал в Шанхае новую модель гиперреалистичного гуманоидного робота под названием Moya, который поступит в продажу до конца текущего года. Об этом сообщает издание New Atlas.
Разработчики из «Долины робототехники Чжанцзян» создали антропоморфную машину, способную не просто передвигаться, но и проявлять широкий спектр человеческих чувств. Робот обладает модульной архитектурой, что позволяет настраивать его внешность и гендерные признаки в зависимости от задач.
Главной особенностью Moya стала интеграция эстетики с передовыми технологиями управления движением, которые обеспечивают плавность ходьбы, максимально приближенную к человеческой манере.
Техническое оснащение андроида включает камеру, скрытую за глазами, которая в паре с искусственным интеллектом позволяет поддерживать зрительный контакт и генерировать микровыражения лица. Инженеры осознанно ушли от образа «стальной машины». Они наделили робота мягким покрытием, имитирующим кожу, под которым скрываются слои, напоминающие мышцы и жировую ткань.
Важным элементом стало внедрение системы температурного контроля. Поверхность корпуса прогревается до 32–36 градусов Цельсия.
Как отметил основатель компании Ли Цинду, робот, созданный для помощи людям, должен быть теплым, чтобы вызывать чувство родства и эмоциональную связь при физическом контакте.
Несмотря на высокую степень реалистичности, эксперты отмечают наличие эффекта «зловещей долины» и небольшие огрехи в походке, точность которой оценивается в 92%. Ожидается, что стоимость одного экземпляра составит около 173 тысяч долларов.
Разработчики планируют, что Moya найдет применение в образовательных учреждениях и центрах по уходу за пожилыми людьми, где важна не только функциональность, но и имитация человеческого присутствия.
Первые поставки в медицинские и социальные учреждения Шанхая могут начаться в ближайшие месяцы. Это откроет новую главу в интеграции андроидов в повседневную жизнь общества.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Илон Маск пообещал построить «саморастущий город» на Луне.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.