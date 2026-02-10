Кожа, эмоции и тепло: в Китае представили уникального ИИ-робота

В Китае представили ИИ-робота с человеческой походкой и температурой тела

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такие андроиды могут найти применение в образовательных учреждениях и центрах по уходу за пожилыми людьми.

Китайский стартап DroidUp презентовал в Шанхае новую модель гиперреалистичного гуманоидного робота под названием Moya, который поступит в продажу до конца текущего года. Об этом сообщает издание New Atlas.

Разработчики из «Долины робототехники Чжанцзян» создали антропоморфную машину, способную не просто передвигаться, но и проявлять широкий спектр человеческих чувств. Робот обладает модульной архитектурой, что позволяет настраивать его внешность и гендерные признаки в зависимости от задач.

Главной особенностью Moya стала интеграция эстетики с передовыми технологиями управления движением, которые обеспечивают плавность ходьбы, максимально приближенную к человеческой манере.

Техническое оснащение андроида включает камеру, скрытую за глазами, которая в паре с искусственным интеллектом позволяет поддерживать зрительный контакт и генерировать микровыражения лица. Инженеры осознанно ушли от образа «стальной машины». Они наделили робота мягким покрытием, имитирующим кожу, под которым скрываются слои, напоминающие мышцы и жировую ткань.

Важным элементом стало внедрение системы температурного контроля. Поверхность корпуса прогревается до 32–36 градусов Цельсия.

Читайте также Правда или миф: действительно ли ИИ ворует авторский контент и отдает его другим

Как отметил основатель компании Ли Цинду, робот, созданный для помощи людям, должен быть теплым, чтобы вызывать чувство родства и эмоциональную связь при физическом контакте.

Несмотря на высокую степень реалистичности, эксперты отмечают наличие эффекта «зловещей долины» и небольшие огрехи в походке, точность которой оценивается в 92%. Ожидается, что стоимость одного экземпляра составит около 173 тысяч долларов.

Разработчики планируют, что Moya найдет применение в образовательных учреждениях и центрах по уходу за пожилыми людьми, где важна не только функциональность, но и имитация человеческого присутствия.

Первые поставки в медицинские и социальные учреждения Шанхая могут начаться в ближайшие месяцы. Это откроет новую главу в интеграции андроидов в повседневную жизнь общества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Илон Маск пообещал построить «саморастущий город» на Луне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.