«Нам импонируют такие заявления»: Песков о контактах России и Франции

Кремль подтверждает контакты с Францией для налаживания диалога на высшем уровне

В Кремле обратил внимание на заявления Макрона о необходимости восстановления отношений с нашей страной.

У России имели место контакты с Францией, которые при желании помогут наладить диалог двух стран на высшем уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос 5-tv.ru.

В Кремле обратили внимание на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости восстановления отношений с нашей страной. Однако на данный момент Россия не получала каких-то индикаций о том, что желание наладить контакт присутствует.

«Нам импонируют такие заявления, мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон», — сказал Песков.

Как добавил пресс-секретарь президента, Россия всегда была сторонницей диалога, который может помочь решить актуальные проблемы. При этом подобных инициатив от других европейских стран еще не поступало, уточнил Песков.

Ранее Макрон заявил о восстановлении каналов связи с Россией на техническом уровне и сказал, что уже предложит нескольким европейским политикам возобновить диалог с РФ.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что не стоит впадать в преждевременный восторг от давления США на ЕС и Зеленского. Дипломат оценил перспективы урегулирования украинского конфликта в свете новой политики Вашингтона.

