ВС РФ освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наши бойцы уверенно продвигаются вперед в зоне проведения СВО.

Российские войска освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Ранее ведомство сообщало, что в течение ночи с 9 на 10 февраля средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Астраханскую и Курскую область, но потерпели крах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.