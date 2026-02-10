Кириенко: анекдот про детей генералов для России уже не актуален

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Благодаря решениям президента РФ кадровая система в госслужбе стала открытой.

Анекдот про «детей генерала» на государственной службе уже не актуален. Об этом на Международном конгрессе государственного управления заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Благодаря решениям нашего президента кадровая система в госслужбе впервые стала открытой, а не замкнутой», — сказал Сергей Кириенко.

Он пояснил, что замкнутая система — когда руководителей на высокие посты ищут только среди тех, кто уже есть в системе государственной службы. Переломным моментом стал запуск конкурса «Лидеры России» в 2017 году.

«Тогда мы вспоминали грустный советский анекдот: может ли сын полковника стать генералом. Ответ был — нет, потому что у генерала есть свои дети. Вот от этого антипода и отталкивалась вся система», — сказал Сергей Кириенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.