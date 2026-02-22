🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 23 февраля. День подведения итогов. Оцените пройденный путь — это поможет наметить новые цели.
♈️Овны
Овнам важно завершить начатое. Даже маленький шаг к финалу подарит чувство удовлетворения.
Космический совет: проведите время с самим собой.
♉ Тельцы
Тельцы, сегодня вы получите обратную связь от окружающих. Примите ее без обиды — в ней скрыт ключ к росту.
Космический совет: будьте дружелюбны.
♊ Близнецы
Близнецам стоит записать достижения за последние недели. Список успехов напомнит: вы на верном пути.
Космический совет: готовьтесь к переменам.
♋ Раки
Ракам важно поблагодарить тех, кто был рядом. Слова признательности укрепят связи.
Космический совет: подарите тепло.
♌ Львы
Львы, не сравнивайте себя с другими. Ваш путь уникален — цените собственные темпы.
Космический совет: займитесь танцами.
♍ Девы
Девы, доверьтесь интуиции при планировании. Логика может подвести — слушайте внутренний голос.
Космический совет: следуйте за шепотом звезд.
♎ Весы
Весам стоит отпустить то, что больше не служит вам. Освободившееся место займет нечто лучшее.
Космический совет: проявите инициативу на работе.
♏ Скорпионы
Скорпионы, сегодня ваша сила — в спокойствии. Не втягивайтесь в конфликты: сохраняйте хладнокровие.
Космический совет: за вашими поступками будут наблюдать.
♐ Стрельцы
Стрельцы, ваша энергия притягивает возможности. Направьте ее на то, что давно откладывали.
Космический совет: зажгите огонь в сердцах.
♑ Козероги
Козероги, не бойтесь менять планы. Иногда отклонение от курса ведет к лучшему результату.
Космический совет: сверьтесь с целями.
♒ Водолеи
Водолеи, сегодня вас ждет неожиданный поворот. Примите его как шанс начать заново.
Космический совет: возможны бытовые трудности.
♓ Рыбы
Рыбам важно сохранить внутренний покой. Медитация или прогулка на природе помогут восстановить баланс.
Космический совет: вероятны выгодные сделки.