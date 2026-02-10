«С любовью, папа»: мужчина купил старую книгу и раскрыл чужую семейную тайну

Фото: 5-tv.ru

Восстановить справедливость помогли социальные сети.

В США мужчина случайно обнаружил секретное послание в купленной книге. Записка помогла вернуть наследство законному владельцу. Об этом сообщается на платформе Reddit, пользователем которой и был герой публикации.

Молодой человек приобрел за четыре доллара (310 рублей) старый экземпляр фантастического романа «Дюна» Фрэнка Герберта в букинистическом магазине. Он пришел домой и листал страницы. На 142-й полосе книжный любитель нашел пожелтевший листок бумаги, датированный октябрем 2004 года.

Текст письма, оставленного неким отцом для сына Дэвида, содержал четкие инструкции о тайнике в гараже.

«Дэвид, я спрятал облигации в полой ножке старого верстака в гараже. Я не доверяю Елене. Если со мной что-нибудь случится, проверь ножку. Не продавай дом, пока не проверишь. С любовью, папа», — говорилось в послании.

Заинтересовавшись находкой, покупатель решил разыскать адресата. Он заметил на обложке штамп с именем Артур Холлоуэй и начал изучать некрологи. Выяснилось, что мужчина скончался в 2005 году.

Через социальные сети удалось выйти на его сына. Дэвид подтвердил, что после смерти отца его мачеха Елена поспешно распродала все вещи, так как завещание найти не удалось.

Дом купил ее брат, но старый верстак так и остался в гараже. Получив информацию от незнакомца, наследник отправился к нынешним жильцам, показал им фото записки и получил разрешение на осмотр мебели.

В ходе проверки выяснилось, что у ножки рабочего стола действительно было двойное дно. Внутри хранились ценные облигации на предъявителя и документы на право владения недвижимостью в штате Монтана.

Оказалось, что мачеха даже не подозревала о существовании этого имущества. В ближайшее время автор находки планирует передать саму книгу и оригинальное письмо сыну покойного Артура Холлоуэя в качестве семейной реликвии.

