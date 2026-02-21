🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 21 февраля. Спокойный день для размышлений. Дайте себе паузу — это поможет восстановить силы.

♈️Овны

Овнам полезно вернуться к увлечениям. Творчество снимет напряжение и вернет вдохновение.

Космический совет: нарисуйте мечту.

♉ Тельцы

Тельцы, не торопите события. Все идет своим чередом — доверьтесь течению.

Космический совет: следите за знаками судьбы.

♊ Близнецы



Близнецам стоит ограничить поток информации. Отключите уведомления — дайте мозгу отдых.

Космический совет: избегайте импульсивных трат.

♋ Раки

Ракам важно наладить сон. Ранний отбой и тихая музыка помогут восстановить баланс.

Космический совет: проявите внимание к мелочам.

♌ Львы

Львы, избегайте критики. Сегодня ваши слова могут ранить — выбирайте их тщательно.

Космический совет: поговорите с близкими.

♍ Девы

Девы, доверьтесь случайности. Неожиданный звонок или сообщение могут изменить планы к лучшему.

Космический совет: насладитесь минутой счастья.

♎ Весы

Весам стоит заняться упорядочиванием. Разложите вещи по местам — это принесет ясность в мысли.

Космический совет: создайте гармонию.

♏ Скорпионы

Скорпионы, не держите эмоции в себе. Выговоритесь — это снимет груз.

Космический совет: сделайте те, о чем давно мечтали.

♐ Стрельцы

Стрельцы, сегодня лучше отложить дальние поездки. Сосредоточьтесь на том, что рядом.

Космический совет: расширьте горизонт общения.

♑ Козероги

Козероги, ваша задача — сохранить ресурсы. Не тратьте силы на бесполезные споры.

Космический совет: начните копить.

♒ Водолеи

Водолеи, найдите время для одиночества. Тишина поможет услышать внутренний голос.

Космический совет: будьте добры и открыты.

♓ Рыбы

Рыбам стоит избегать долгов — как материальных, так и эмоциональных. Сохраняйте легкость.

Космический совет: отключите телефон.