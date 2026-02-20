🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 20 февраля. День достижений. Ваши усилия наконец принесут плоды — не упустите момент.

♈️Овны

Овнам предстоит важный разговор. Говорите прямо, но с тактом — это укрепит доверие.

Космический совет: найдите верные слова.

♉ Тельцы

Тельцы, сегодня вы сможете завершить затянувшийся проект. Не откладывайте финальные штрихи.

Космический совет: поставьте точку в давнем деле.

♊ Близнецы



Близнецам стоит делегировать задачи. Совместная работа ускорит процесс и снимет нагрузку.

Космический совет: доверяйте команде.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Ракам важно не уходить в самокопание. Действуйте — даже маленький шаг лучше бездействия.

Космический совет: идите, не глядя назад.

♌ Львы

Львы, ваша энергия притягивает людей. Используйте это, чтобы наладить полезные связи.

Космический совет: станьте солнцем для других.

♍ Девы

Девы, не перегружайте себя анализом. Иногда ответ лежит на поверхности.

Космический совет: не ищите скрытый смысл.

♎ Весы

Весам предстоит выбор между старым и новым. Доверьтесь сердцу — оно не ошибется.

Космический совет: взвесьте все «за» и «против».

♏ Скорпионы

Скорпионы, сегодня вы получите подсказку от судьбы. Обратите внимание на повторяющиеся знаки.

Космический совет: будьте внимательны с деньгами.

♐ Стрельцы

Стрельцы, не бойтесь рисковать. Смелый шаг откроет путь к долгосрочным выгодам.

Космический совет: напомните о себе.

♑ Козероги

Козероги, ваши труды замечены. Ожидайте признания или неожиданной награды.

Космический совет: примите дар неба.

♒ Водолеи

Водолеи, сегодня лучше избегать споров. Молчание сохранит энергию для важных дел.

Космический совет: займитесь спортом.

♓ Рыбы

Рыбам стоит пересмотреть планы. Некоторые цели уже неактуальны — отпустите их без сожалений.

Космический совет: разберите старые вещи.