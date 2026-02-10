«Сделала бы точно так же»: Олова заступилась за мужа Бородиной

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Сама телеведущая уверена, что ее избранник поступил правильно.

Блогер и муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков сделал правильно, что сбежал со съемок в Марракеше. О том, что такое заявление сделала певица Ольга Орлова, сообщило издание 7Дней.ru.

«Однозначно он поступил правильно. Я на его месте сделала бы точно так же. Поставьте себя на его место, кому что доказывать?» — вопрошала артистка.

Так Орлова прокомментировала ситуацию с Сердюковым. Супруг Бородиной согласился на участие в съемках шоу в Марокко. Он прилетел в Марракеш. Но в аэропорту блогер узнал, что в этом же проекте принимает участие и бывший муж звезды «Дома-2», бизнесмен Курбан Омаров.

Получив данную информацию Сердюков сразу отказался от съемок с экс-возлюбленным Ксении и участия в шоу. После чего вернулся в Москву.

Бородина тоже не видит в этом поступке ничего плохого, напротив, она уверена, что ее супруг поступил правильно.

Однако с ней не согласны многие интернет-пользователи, которые называют отказ от работы с Курбановым бегством и трусостью.

