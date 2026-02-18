🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 18 февраля. День, когда прошлое напоминает о себе, а будущее манит новыми возможностями. Найдите равновесие между ними.
♈️Овны
Овнам полезно вернуться к старым проектам. В них скрыты нераскрытые резервы — дайте им шанс.
Космический совет: перечитайте старые письма.
♉ Тельцы
Тельцы, сегодня ваша задача — сохранить ресурсы. Не тратьте силы на то, что не приносит радости.
Космический совет: закройте ненужные двери.
♊ Близнецы
Близнецам стоит избегать споров. Слова могут ранить глубже, чем вы думаете.
Космический совет: говорите про планы шепотом.
Больше гороскопов смотрите здесь
♋ Раки
Ракам важно наладить контакт с теми, кто разделяет ваши ценности. Совместное творчество подарит вдохновение.
Космический совет: ищите родственные души.
♌ Львы
Львы, не гонитесь за идеалом. Сегодня достаточно сделать шаг — даже маленький.
Космический совет: цените каждый совет.
♍ Девы
Девы, доверьтесь интуиции. Логика может подвести — слушайте внутренний голос.
Космический совет: следуйте за мечтой.
♎ Весы
Весам стоит пересмотреть приоритеты. Что действительно важно? Отсеките лишнее.
Космический совет: осторожнее на дорогах.
♏ Скорпионы
Скорпионы, сегодня вы сможете разгадать чужую тайну. Но спросите себя: нужно ли это?
Космический совет: есть шанс для повышения.
♐ Стрельцы
Стрельцы, ваша энергия — магнит для возможностей. Направьте ее в творческое русло.
Космический совет: зажгите огонь внутри.
♑ Козероги
Козероги, не бойтесь менять планы. Иногда отклонение от курса ведет к лучшему результату.
Космический совет: сверьтесь с планами.
♒ Водолеи
Водолеи, сегодня вас ждет неожиданный поворот. Примите его как шанс начать заново.
Космический совет: доверьтесь интуиции.
♓ Рыбы
Рыбам важно сохранить внутренний покой. Медитация или прогулка на природе помогут восстановить баланс.
Космический совет: дышите глубже.