«Мне 40, а принимают за 20-летнюю»: женщина раскрыла неожиданные правила молодости

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Двое детей, паспорт с датой рождения и регулярные проверки на кассе — эта история про возраст пошла не по привычному сценарию.

Жительница Великобритании Джессика Джеррард призналась, что в 40 лет постоянно сталкивается с тем, что окружающие принимают ее за девушку вдвое моложе. Как пишет издание People, она рассказала, что с ней нередко знакомятся 20-летние мужчины, а продавцы в магазинах просят показать документы при покупке алкоголя или вейпа.

По словам Джеррард, такое внимание одновременно льстит и создает внутреннее напряжение: с одной стороны, приятно выглядеть моложе своих лет, с другой — появляется ощущение ожиданий, которым нужно соответствовать.

Одним из ключевых факторов своего внешнего вида женщина называет осознанный уход за кожей. Она рассказала, что в прошлом активно загорала, но со временем заметила, как солнце негативно отражается на состоянии кожи. После этого британка стала избегать длительного пребывания под прямыми лучами и регулярно использовать средства, направленные на защиту от фотостарения.

Кроме того, Джеррард предостерегает от чрезмерного увлечения косметологическими процедурами. Ранее она делала инъекции филлеров в губы, однако позже пришла к выводу, что такая коррекция визуально прибавляла ей возраст, и полностью отказалась от этой практики.

Схожей историей делился и 58-летний инфлюэнсер из Бразилии Эдсон Брандао. Он утверждал, что сохраняет моложавый вид благодаря строгому образу жизни: мужчина избегает белого хлеба, жареных блюд, фастфуда и сладостей, делая ставку на дисциплину и питание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое десятилетие жизни считается самым тяжелым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.