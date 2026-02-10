«Пытаются придать нацизму приемлемый вид»: Лавров про политиков в Европе

Фото, видео: 5-tv.ru

Политики в Европе пытаются придать нацизму приемлемый вид. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в своей речи ко Дню дипломатического работника.

«Продолжим работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались незыблемыми и чтобы никогда преступления, которые были навеки осуждены, не повторялись нигде, будь то на Украине или в различных частях Европы, где сейчас пытаются придать нацизму приемлемый вид, если можно так выразиться», — сказал глава МИД РФ.

Дипломат отметил, что сохранение памяти о борьбе с нацизмом очень важно для недопущения возрождения идеологии во всех форматах. Лавров напомнил, что в этом году отмечается 80-летие завершения Нюрнбергского трибунала, «на котором история вынесла окончательный вердикт военным преступникам Третьего Рейха, повинным в геноциде.

Также министр возложил цветы к мемориальным доскам с именами дипломатов прошлых лет, отдав им дань памяти. Среди них — погибшие на фронте в годы Великой Отечественной войны, бывший глава МИД России Евгений Примаков, а также народный комиссар и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. По случаю праздника проводится торжественное собрание коллектива МИД.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров оценил перспективы урегулирования украинского конфликта в свете новой политики Вашингтона. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью федеральному телеканалу, приуроченном ко Дню дипломатического работника. По его словам, стремление к установлению мира на Украине является позитивным сигналом. Как отмечает Лавров, переговоры продолжаются, а впереди осталась еще «большая дистанция» до завершения процесса.

