Владимир Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника

Приоритетом работы ведомства остается укрепление связей с союзниками.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с Днем дипломатического работника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника — Дня дипломатического работника. В истории Министерства иностранных дел России немало славных страниц. Наши дипломаты во все времена достойно и с честью служили Отечеству, проявляя подлинный патриотизм, верность долгу, гражданское мужество и высокий профессионализм», — говорится в публикации.

Путин отметил, что в напряженной международной обстановке особенно востребована активная и конструктивная роль российской дипломатии. По его словам, дипведомству необходимо эффективно использовать все внешнеполитические инструменты для обеспечения нацбезопасности, защиты законных интересов России и создания условий для развития страны.

Отдельно президент выделил приоритет укрепления связей с союзниками и соседями на пространстве СНГ. Также он уточнил, что актуальным является и развитие партнерства со странами Мирового большинства в интересах формирования справедливого многополярного миропорядка.

Кроме того, Путин подчеркнул важность защиты прав соотечественников за рубежом, продвижения русского языка, науки и культуры, а также формирования объективного образа России в мировом информационном пространстве.

В завершение президент выразил уверенность, что сотрудники центрального аппарата и загранучреждений МИД продолжат работать «творчески, энергично и инициативно». Путин также пожелал дипломатам новых успехов, а ветеранам службы — здоровья и долголетия.

