МИД РФ контролируют ситуацию с российскими туристами на Кубе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тысячи наших соотечественников застряли на Острове свободы из-за энергетической блокады США.

Ситуацию на Кубе, когда тысячи российских туристов не могут вернуться домой из-за энергетической блокады со стороны США, контролируют наши дипломаты. Посольство России в Гаване на связи с местными властями и туроператорами.

Забота о соотечественниках за рубежом — приоритетная задача сотрудников МИД, которые отмечают сегодня профессиональный праздник. Сергей Лавров, поздравляя коллег, подчеркнул, что российские дипломаты сегодня работают над новой архитектурой безопасности в Евразии. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

«Отечественная дипломатия продолжает делать все, что от нее зависит, чтобы обеспечить безопасные и благоприятные условия для поступательного внутреннего развития России, повышения качества жизни граждан. Наш последовательный и взвешенный политический курс во многом задает вектор мировых трансформаций, содействуя установлению нового, многополярного миропорядка», — сказал ранее глава дипломатического ведомства.

Особую признательность Сергей Лавров выразил ветеранам ведомства. По его словам, сотрудники МИД, участвующие в спецоперации, равняются на советских дипломатов, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.