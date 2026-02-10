«Нельзя назвать правдой»: Марк Энтони высказался о скандале Бекхэмов

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Именно певец довел жену Бруклина до слез.

Певец Марк Энтони впервые публично прокомментировал затяжной семейный конфликт в клане Бекхэмов после того, как его имя оказалось втянуто в громкую драму между родителями и старшим сыном. Давний друг Дэвида и Виктории назвал происходящее «печальным недоразумением» и подчеркнул, что не считает публичную версию конфликта правдивой. Об этом сообщает Page Six.

«Это замечательная, просто замечательная семья. Я знаю их с тех пор, когда их дети еще не родились. Я крестный Круз Бекхэм, я очень близок с этой семьей. Крайне прискорбно, что все так складывается, но то, как это преподносится, нельзя назвать правдой», — сказал Энтони в интервью.

При этом он добавил, что не намерен вдаваться в подробности конфликта.

Читайте также Дэвид и Виктория Бекхэм впервые появились на публике после скандальных заявлений их сына Бруклина

Имя певца появилось в скандале после резкого заявления Бруклина Бекхэма, которое тот опубликовал в социальных сетях в январе. Старший наследник четы Бекхэмов утверждал, что на его свадьбе с Николой Пельтц в 2022 году был испорчен ключевой момент — их первый танец.

По словам Бруклина, именно Марк Энтони пригласил его на сцену в тот момент, когда по плану должна была состояться романтическая кульминация вечера. Но вместо невесты к жениху вышла его мать Виктория — ситуация показалась ему унизительной и крайне неловкой.

«На глазах у 500 гостей моей свадьбы Марк Энтони позвал меня на сцену, где должен был быть наш первый танец с женой, но вместо этого меня ждала моя мама», — написал он.

Версия гостей и окружения

Однако близкие к семье источники заявили, что описанный эпизод не был первым танцем пары. По их словам, Бруклин и Никола уже танцевали, а момент с Энтони произошел позже, когда гости уже присоединились к ним.

Но один из очевидцев рассказал, что Энтони назвал Викторию «самой красивой женщиной в зале» и пригласил ее к сыну. Это, по словам источника, сильно расстроило Николу, которая якобы выбежала из зала в слезах.

Семья Бекхэмов — по разные стороны

Читайте также Сын Бекхэмов потребовал от родителей общаться с ним только через адвокатов

После заявления Бруклина стало ясно, что он не намерен идти на примирение с родителями. Его младшие братья и сестра — Ромео, Круз и Харпер — публично встали на сторону отца и матери.

Особенно символичным жестом стала новая татуировка Ромео со словом «family» (семья. — Прим. ред.), появившаяся на фоне того, что Бруклин скрыл татуировки, посвященные отцу и братьям.

Энтони старается дистанцироваться от конфликта и не подливать масла в огонь. Он подчеркнул, что по-прежнему считает Бекхэмов сплоченной и любящей семьей, а происходящее называет печальным недоразумением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названы самые богатые дети звезд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.