Письмо с «секретом»: как хакеры воруют данные пациентов в России

Десятки медицинских учреждений, в том числе аптечные сети и клиники, в России получили в конце 2025 года письма от хакеров.

Хакеры требуют денег с пациентов и медицинских организаций, пугая публикацией болезней и диагнозов. Такого рода атака наблюдалась в российских медицинских учреждениях и аптечных сетях в конце 2025 года. Об этом 5-tv.ru рассказал руководитель Kaspersky GReAT «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов на встрече клуба киберзнатоков «Лаборатории Касперского».

«Злоумышленники под видом других медицинских учреждений или страховых компаний присылали в организации письма, где рассказывалось про то, что, либо необходимо срочно принять пациента, либо у пациента есть какая-то жалоба и необходимо срочно на это ответить», — поделился эксперт.

Далее с помощью несложной цепочки атаки на целевом устройстве запускался бэкдор (скрытый способ попасть в систему, минуя обычные механизмы авторизации и защиты. — Прим. ред.), который позволял злоумышленникам удаленно осуществлять различные действия.

«Это могло, на самом деле, привести к тому, что злоумышленники крадут приватные данные не только организации, но и пациентов — и в дальнейшем возможно, например, заниматься вымогательством», — пояснил Галов.

Эксперт отметил, что и в европейских странах такие истории случаются довольно часто.

