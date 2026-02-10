Срок сдачи практического экзамена на права собрались сократить втрое

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инициатива призвана предотвратить затягивание сроков при повторной сдаче практического экзамена.

Власти рассматривают инициативу по сокращению срока сдачи практического экзамена на получение водительских прав с шести месяцев до 60 дней. Об этом 10 февраля сообщил источник, знакомый с подготовкой проекта.

«Проект еще не передали в правительство, он дорабатывается. Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического», — пояснил собеседник ТАСС.

В профильном ведомстве считают, что предлагаемые изменения помогут предотвратить затягивание сроков при повторной сдаче практического экзамена.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД предложило полностью перейти на электронный формат медицинских справок для получения прав. Обмен данными между МВД и Минздравом будут вести в цифровом виде. В связи с этим, после вступления в силу соответствующего закона с 1 марта 2027 года водителям не потребуется самостоятельно предоставлять медицинское заключение в Госавтоинспекцию.

