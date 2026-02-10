Заменит людей? Стоит ли бояться безработицы с развитием ИИ

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Как изобретение станков и двигателя внутреннего сгорания не лишило людей работы, так и с появлением искусственного интеллекта не стоит бояться безработицы.

Искусственный интеллект не заменит людей. Каждая компания по-прежнему нуждается в квалифицированных сотрудниках, особенно по части кибербезопасности. Таким мнением поделился с корреспондентом 5-tv.ru руководитель группы исследований и разработки ИИ «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов на встрече клуба киберзнатоков «Лаборатории Касперского».

«Вот с чем мы сталкиваемся — что есть большой дефицит кадров. То есть каждой компании в условии всевозрастающих кибератак нужно все больше персонала, чтобы обеспечивать безопасность периметра. Все сложнее становятся технологии, все больше проникновение цифровых услуг, все больше люди ожидают, что любая компания, любой бизнес для них будет доступен онлайн 24/7», — поделился эксперт.

По словам Тушканова, на рынке труда потребность в специалистах по кибербезопасности только растет, при этом предложение не поспевает. Именно поэтому часть задач на себя берет искусственный интеллект, часть — ИИ-агенты, а в каких-то задачах требуется ускорение человека. Тем не менее, потребность в людях по-прежнему остается.

«Искусственный интеллект может изменить структуру занятости на рынке труда, но вот так вот сказать, что начнется невероятная безработица — мне кажется, что это достаточно сомнительно», — резюмировал эксперт «Лаборатории Касперского».

Однако мировая тенденция в сфере рынка труда показывает обратное. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, крупнейшие компании США, включая Amazon, UPS и Nike планируют уволить более 50 тысяч сотрудников.

