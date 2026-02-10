Радость ненадолго: медали Олимпиады в Милане начали ломаться

Фото, видео: 5-tv.ru

Олимпийские игры в Италии сотрясает новый скандал. Первые же врученные медали не выдерживают радости спортсменов и ломаются.

Награды настолько хрупкие, что срываются с лент и падают. С этой проблемой столкнулись уже несколько олимпийцев. Теперь они предупреждают других атлетов и призывают их праздновать победы сдержаннее.

«Не прыгайте в них. Я прыгала от радости, и она сломалась. Вот медаль, вот лента, а вот маленькая деталька, которая должна вставляться в ленту, чтобы удерживать ее в медали. Но она отвалилась», — пожаловалась на пресс-конференции американская горнолыжница Бризи Джонсон.

Это не первый случай, когда олимпийские награды критикуют за качество. На летних играх 2024 года в Париже медали тоже не долго радовали глаз. Едва закончились соревнования — они стали быстро чернеть и покрываться пятнами.

Как ранее писал 5-tv.ru, в олимпийской деревне перед зимними Играми 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо отказались от использования картонных кроватей, которые ранее критиковали за неудобство.

