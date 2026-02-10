Чаша раздора: Супербоул спровоцировал раскол в американском обществе

Фото, видео: 5-tv.ru

На шоу выступили критиковавшая Трампа группа Green Day и латиноамериканец Bad Bunny. Президент отреагировал резко.

А в США громким скандалом обернулось одно из главных спортивных событий страны. Легендарный Супербоул превратили в масштабную акцию против антимиграционной политики Трампа.

Глава Белого Дома в долгу не остался. Он назвал это шоу одним из худших в истории и добавил, что участники «оскорбляют величие Америки». О последствиях этой политической дуэли — обозреватель «Известий» Павел Матвеев.

Большинству из тех, кто не живет в Америке, пиетет к Супербоулу выразить сложно. Нам милее футбол, который в Штатах называют «соккером». Свой футбол, который похож на регби с дыней вместо мяча, американцы обожествляют, поэтому и Супербоул для них каждый раз — событие года.

«Это так здорово, это просто объединяет все наше сообщество. Игра была потрясающей, шоу было потрясающим. Весь этот сезон был воплощением мечты», — подчеркнул один из болельщиков Эрик Тихерино.

Возможно, это эффект присутствия, потому что сама игра была так себе. А то, что было вокруг нее, вообще ни в какие ворота не лезет, даже высокие, как в американском футболе. Если уж президент США Дональд Трамп отреагировал.

«Шоу в перерыве Супербоула просто ужасно, одно из худших за всю историю. Оно лишено смысла и является оскорблением величия Америки, не отражает наши стандарты успеха, креативности и совершенства», — написал Трамп в соцсети Truth.

Что же так взбесило главу Белого дома? Вероятно, два момента. Первый: на шоу выступила группа Green Day, которая известна своей критикой именно Трампа. Причем выступили исполнители с песней под названием «Американский идиот» (American Idiot на англ. — Прим. ред.).

А затем появился артист из Пуэрто-Рико Bad Bunny, который, если говорить мягко, активно продвигает латиноамериканскую культуру, и многим это нравится.

«Я обожаю Bad Bunny. Невероятное шоу, столько культуры, столько истории. И все это в одном выступлении», — признался один из зрителей шоу.

А многим, тем временем, не нравится. Культура-то эта близка не всем жителям Штатов. Многие не поняли, что произошло и зачем оно. И главное, на Супербоуле, который, в принципе, не про пристрастия и вообще не про политику.

«Я не говорю по-испански. Мне бы хотелось знать слова, которые он говорил. Мне это показалось политическим заявлением, потому что там буквально не было ни одного белого человека. Я не принимаю ничью сторону, просто думаю то, что думаю», — подчеркнула посетившая Супербоул американка Джилл Зарин.

Тогда думаем, о чем это все говорит.

«Это говорит о том, что общество в Соединенных Штатах сейчас очень сильно разделено. Очень многие не поддерживают усилия Трампа по зачистке, скажем так, миграционного поля, по наведению порядка в данном направлении. В принципе, Америка вся — это мигрантское сообщество, как бы там ни было, разных поколений. И сейчас вопрос борьбы с мигрантами является очень важным и острым для этой страны», — отметил политолог Евгений Михайлов.

Не стоит исключать и вероятность того, что это было сделано специально. Не просто, чтобы позлить Трампа, а чтобы расшатать под ним стул.

«К этому мероприятию традиционно приковано такое большое внимание, что его использует, благодаря своей популярности, множество различных политических сил в своих интересах для того, чтобы продвинуть какую-либо из своих идей», — считает доцент Финансового университета при правительстве, политолог Игорь Семеновский.

А около стадиона тем временем перекрыли дорогу те же самые противники жестких мер иммиграционного контроля. Несколько сотен человек — вроде пустячок: ну что там одна дорога? Но в общий пазл этот инцидент ложится идеально.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.