Порномодели запретили въезд в страну из-за ролика для взрослых на смартфоне

Порномодели запретили въезд в Сингапур из-за ролика для взрослых на смартфоне

Фото: www.globallookpress.com/Peerapon Boonyakiat

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Сингапуре ввоз, производство и распространение порнографии квалифицируются как уголовное преступление.

Порномодель и блогера из Тайваня Спрайт Фэнг депортировали из Сингапура после того, как сотрудники безопасности нашли материалы из ее OnlyFans-аккаунта на смартфоне, сообщило издание Koreaboo.

Фэнг прилетела в страну в октябре 2025 года, чтобы посетить гонки «Формулы-1». Однако ее сразу отвели в отдельное помещение для допроса и проверки багажа.

Несмотря на просьбы прекратить просмотр материалов на ее смартфоне, сотрудники продолжали изучать откровенные фото и видео, говорится в публикации. Она провела всю ночь в зоне досмотра, а на следующий день ей запретили въезд и отправили обратно на Тайвань.

Фэнг отметила, что инцидент сильно повлиял на ее психическое состояние. Блогер пожаловалась на проблемы со сном и панические атакию. В Сингапуре ввоз, производство и распространение порнографических материалов квалифицируются как уголовное преступление. При этом самой модели официальную причину депортации так и не озвучили.

Как ранее писал 5-tv.ru, экс-ведущую шоу «Орел и Решка» Василису Хвостову не пустили в США из-за БДСМ-костюма и отправили в камеру для иммигрантов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.