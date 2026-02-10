Москвичам пообещали оттепель к пятнице

Метеоролог Позднякова пообещала оттепель и снег с дождем в Москве к пятнице

Но потепление будет недолгим, морозы вернутся в воскресенье.

В Москве в ближайшие дни ожидается резкая смена погоды — температура воздуха перейдет к плюсовым значениям. Об этом «Известиям» сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, экстремальных морозов на текущей неделе ждать не стоит, однако холодные ночи еще будут. Так, в ночь на среду, 11 февраля, температура в Подмосковье может упасть до минус 20, в Москве — дло минус 18. Днем воздух прогреется до минус семи, пояснила метеоролог.

Эксперт отметила, что в начале недели среднесуточные показатели будут ниже климатической нормы на 5–6 градусов, однако к выходным ситуация изменится. Уже в пятницу и субботу, 13 и 14 февраля, температура воздуха превысит норму примерно на пять градусов и поднимется до трех градусов тепла.

«Погода будет облачная, в ночь на пятницу ожидается снегопад, а вот 13 и 14 февраля уже пойдут дожди вперемешку с мокрым снегом», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что ночью сохранится отрицательная температура, до минус шести, а днем воздух прогреется до плюс трех. Вместе с тем оттепель окажется кратковременной. По словам специалиста, уже в воскресенье, 15 февраля, температура снова пойдет на спад.

«Сильные морозы пока не ожидаются, но зима может продлиться до первой половины марта. Отрицательная температура у нас сохранится большую часть этого периода», — заключила метеоролог.

Как ранее писал 5-tv.ru, эколог Илья Рыбальченко предупредил жителей Центральной России, что вместо комфортного марта их будет ждать «нервный» переходный период с грязью и лужами.

