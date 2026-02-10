Откровенный грабеж: названа реальная стоимость батареи iPhone

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Замена батареи — не самая затратная процедура при обслуживании гаджетов Apple.

Apple получает до 90% прибыли при замене аккумуляторов в iPhone. Об этом написало издание Wccftech, ссылаясь на известного инсайдера под псевдонимом Schrödinger.

По данным источника, в его распоряжении оказалась информация о реальной себестоимости батареи для флагманского iPhone 17 Pro Max. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обходится компании всего в 12 долларов (порядка 920 рублей. — Прим. ред.). Для сравнения, кремний-углеродная батарея на 6000 мА·ч, широко используемая в Android-смартфонах, стоит около 18 долларов (примерно 1380 рублей. — Прим. ред.).

При этом официальная стоимость замены аккумулятора iPhone 17 Pro Max составляет 119 долларов (около 9,2 тысячи рублей. — Прим. ред.). Исходя из этого, журналисты Wccftech подсчитали, что маржа Apple при такой услуге достигает 89%.

«Даже с учетом меньшей экономии за счет масштаба производства, это феноменально высокая маржа, которую можно считать откровенным грабежом», — отметило издание.

В материале также подчеркнули, что замена батареи — не самая затратная процедура при обслуживании гаджетов Apple. Так, установка нового дисплея для iPhone 17 Pro оценивается в 329 долларов (около 25,3 тысячи рублей. — Прим. ред.), а замена экрана iPhone 17 Pro Max — в 379 долларов (порядка 29,2 тысячи рублей. — Прим. ред.).

