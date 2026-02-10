Тонкий лед и 20 метров глубины: чем опасны прогулки по рекам Петербурга

Фото, видео: 5-tv.ru

В городе за несколько дней потеплело сразу на 20 градусов. В таких условиях лед тает быстрее и разрушается изнутри, под водой.

И еще одну исключительно петербуржскую традицию вспомнили жители города в этом году — зимние прогулки по рекам и каналам. Это такое же развлечение как катание по воде летом. Или такая же обязательная программа, как поездка на запуск фонтанов в Петергоф или посещение колоннады Исаакия. Собственно так и задумывал передвижение по городу его основатель, Петр I. Но времена изменились и теперь времена изменились и теперь на лед выходить просто опасно. Почему — объяснит корреспондент «Известий» Герман Кудияров.

Инстинкт самосохранения, чувство ответственности за жизнь своего ребенка, банальный страх. Всего этого нет у людей, которые выходят на лед.

Статистика провалившихся под воду в этом сезоне еще не закрыта, зато есть цифры за прошлую зиму — 40 человек.

«За прошлый период в Санкт-Петербурге погибло порядка 80 человек на воде. Это за летний и зимний период. Особенно, когда лед шаткий, с детьми выходят родители и не подразумевают, что это опасно, дети тоже гибнут. Два года назад у нас здесь на Васильевском острове погибло два мальчика», — рассказал замначальника управления МЧС по Василеостровскому району Иван Поповцев.

«Вот здесь, на берегу, самое безопасное место. Из-за теплых стоков температура воды подо льдом может подниматься выше нуля. И этого хватит, чтобы наступил шок», — показал корреспондент.

На Неву вышел ледокол «Невская застава». Его задача — не допустить полного замерзания фарватера. Это нужно для сдерживания уровня воды во время будущего таяния. И как надежда на то, что голая вода остановит любителей пеших прогулок по реке.

Рейды по рекам и каналам проводятся ежедневно, хватают за руку, убеждают, уговаривают, грозят штрафами.

«Административная ответственность существует, штраф составляет, насколько мне известно, до пяти тысяч рублей. Но мы проводим только профилактические мероприятия. Мы никого не штрафуем», — объяснил замдиректора пожаро-спасательного отряда Василеостровского района Александр Рожков.

Но непреодолимая сила тянет людей на лед. Запрет выхода на лед в Петербурге продолжает действовать. Можно только прогуляться по Финскому заливу и другим водоемам города со стоячей водой. А вот на Неву, ее притоки и протоки, а также каналы выходить строго запрещено и крайне опасно.

