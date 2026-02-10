Чай с «сюрпризом»: в Наро-Фоминске ребенок напоил мать ртутью из градусника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Опасное вещество в напиток добавил ребенок, разбивший термометр. Женщина не знала о содержимом кружки.

В подмосковном Наро-Фоминске семейное чаепитие закончилось госпитализацией. Как сообщил источник 5-tv.ru, 45-летняя женщина случайно выпила чай, в котором оказалась ртуть.

Инцидент произошел 8 февраля в жилом доме на улице Маршала Жукова. Ребенок разбил ртутный термометр и решил вылить его содержимое в кружку с напитком. Ничего не подозревающая мать выпила чай с опасным веществом.

«Ребенок разбил градусник, вылил содержимое в чай, после чего его выпила мама», – сказал источник.

Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние женщины как средней тяжести.

