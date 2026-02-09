Фольклорист объяснила тайный смысл имени Елисей

Фото: 5-tv.ru

Его женским аналогом стала Алиса.

Сегодня родители все чаще отказываются от привычных имен в пользу экзотических. Одним из самых популярных «необычных» вариантов для мальчиков стало имя Елисей. Его значение объяснила фольклорист Варвара Добровольская в беседе с aif.ru.

Имя Елисей имеет древнееврейское происхождение и восходит к ветхозаветному пророку Елисею. В переводе оно означает «Бог — спасение» или «Бог спасает».

«У этого имени есть и женский аналог. Казалось бы, здесь подходит имя Елисея, но на самом деле женским аналогом является имя Алиса», — пояснила специалист.

В России это имя стало популярным благодаря произведению Александра Пушкина о сказочном королевиче, который ищет невесту по всему свету.

По мнению Добровольской, мода на древнерусские и редкие имена продиктована желанием родителей повысить свой социальный статус.

