Теперь наш канал доступен в MAX
Присоединяйтесь, не теряйтесь!

Фольклорист объяснила тайный смысл имени Елисей

Игорь Рязов 59 0

Варвара Добровольская: необычные имена детей дают родителям социальный статус

Почему родители все чаще выбирают экзотические имена

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

Его женским аналогом стала Алиса.

Сегодня родители все чаще отказываются от привычных имен в пользу экзотических. Одним из самых популярных «необычных» вариантов для мальчиков стало имя Елисей. Его значение объяснила фольклорист Варвара Добровольская в беседе с aif.ru. 

Имя Елисей имеет древнееврейское происхождение и восходит к ветхозаветному пророку Елисею. В переводе оно означает «Бог — спасение» или «Бог спасает». 

«У этого имени есть и женский аналог. Казалось бы, здесь подходит имя Елисея, но на самом деле женским аналогом является имя Алиса», — пояснила специалист. 

В России это имя стало популярным благодаря произведению Александра Пушкина о сказочном королевиче, который ищет невесту по всему свету. 

По мнению Добровольской, мода на древнерусские и редкие имена продиктована желанием родителей повысить свой социальный статус. 

Ранее 5-tv.ru писал, что солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко стал отцом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.