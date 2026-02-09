Авиакомпании прорабатывают альтернативные точки для дозаправки самолетов с Кубы
Посольство России поддерживает связь с властями Кубы из-за проблем с топливом
Российских туристов уже переселили в другие отели для экономии ресурсов.
Посольство и генконсульство России на Кубе перешли на особый режим взаимодействия с туроператорами и местными авиавластями из-за чрезвычайной ситуации с топливом на острове. Об этом сообщили в посольстве РФ на Кубе.
«В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Власти страны официально предупредили авиакомпании, что запасы горючего для самолетов могут полностью иссякнуть уже в течение ближайших суток.
Ради экономии ресурсов часть российских туристов переселили из их первоначальных отелей в другие гостиницы.
Главной задачей остается заправка самолетов. Посольство РФ рассчитывает, что авиакомпании смогут оперативно найти альтернативные варианты для дозаправки воздушных судов, чтобы избежать отмены рейсов.
Ранее 5-tv.ru писал, что авиасообщение с Кубой оказалось под угрозой из-за нефтяной блокады США.
