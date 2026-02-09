Белоусов заявил о необходимости укреплять готовность ОДКБ к новым угрозам

Фото: © РИА Новости/Вадим Савицкий

Министр обороны РФ отметил важность системной работы в условиях сложной военно-политической обстановки.

Существует необходимость продолжения последовательной и скоординированной работы по поддержанию готовности Организации Договора о коллективной безопасности к реагированию на современные вызовы и угрозы. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

«В условиях сложной военно-политической обстановки важно продолжать работу по обеспечению готовности организации адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы», — отметил он в ходе встречи.

В ходе встречи министр также поздравил Таалатбека Масадыкова с вступлением в должность генерального секретаря ОДКБ. Белоусов выразил уверенность, что его работа будет способствовать дальнейшему развитию организации.

Ранее 5-tv.ru информировал, что Белоусов указал на увеличение боевого потенциала Вооруженных сил России. По его словам, в 2025 году армия продолжила планомерное укрепление своих возможностей и подтвердила высокий уровень боеготовности.

Глава военного ведомства подчеркнул, что российские Вооруженные силы на практике демонстрируют способность надежно обеспечивать суверенитет государства и защищать его национальные интересы.

