Москва не видит оснований для запуска переговоров с США по новому ДСНВ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон должен кардинально изменить подход к отношениям с Россией.

Россия не видит предпосылок для начала нового переговорного процесса с Соединенными Штатами о преемнике Договора о СНВ (ДСНВ). Об этом 9 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на полях встречи шерп БРИКС в Нью-Дели.

«На сегодня нет оснований говорить о запуске подобного переговорного процесса по ДСНВ. Мы неоднократно говорили о необходимости увидеть более глубокие, далеко идущие изменения к лучшему в подходах США к вопросам, которые обсуждаются нами», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что Вашингтону необходимо качественно улучшить свою политику в отношении Москвы, и только после этого могут возникнуть условия для диалога по стратегическим вооружениям. Он также выразил сожаление, что США рассматривают действующий ДСНВ как документ, «требующий замены на что-то иное».

Ранее, 6 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России обсуждать вопросы безопасности, но отметил, что после истечения срока действия договора возник вакуум. Президент США Дональд Трамп 5 февраля высказался за разработку нового, улучшенного соглашения вместо ДСНВ. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве 4 февраля заявили, что США так и не ответили на предложение президента Путина о добровольном соблюдении ограничений ДСНВ еще как минимум год после его прекращения.

