Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко стал отцом

Певец объявил о рождении сына и посвятит ему новую песню, которая выйдет 13 февраля.

Солист группы «Иванушек International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья стали родителями. Артист сообщил 5-tv.ru о рождении сына, поделившись снимком с женой и новорожденным малышом.

«Мы с Дашей стали родителями! Сегодня на свет появился наш сын 3600 кг и 53 см счастья, наше продолжение, результат нашей большой любви!» — написал Кирилл.

Он признался, что ему трудно подобрать слова, и все переживания последних месяцев будут выражены в новой песне «Я тебя никогда никому не отдам», выход которой запланирован на 13 февраля.

Певец находился рядом с женой во время родов, оказывая ей поддержку. Мальчик родился здоровым, но имя новорожденного пара пока решила не раскрывать. Для Туриченко, всегда мечтавшего о большой семье, это событие — исполнение заветного желания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гендер-пати будущих родителей прошло на юбилейном концерте группы «Иванушек International». Тогда пара вышла на сцену и узнала пол ребенка. Примечательно, остальные участники коллектива так же являются отцами мальчиков.

