«Выживают там, где гибнет все»: ученые бьют тревогу из-за амеб-убийц
People: паразитические амебы представляют смертельную опасность для человека
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Эти микроорганизмы не только приспосабливаются к экстремальным условиям, но и используют их в своих интересах.
Ученые предупреждают о стремительно растущей опасности для общественного здоровья: паразитические амебы, способные вызывать смертельные инфекции, распространяются быстрее, чем медицина успевает за ними. Исследователи называют ситуацию глобальной и настаивают — без срочных мер последствия могут стать катастрофическими. Об этом пишет People.
Невидимая угроза
Речь идет об амебах — одноклеточных организмах без постоянной формы, которые обитают в воде, почве и даже в системах водоснабжения. Исследователи заявили, что эти существа представляют собой «глобальную проблему общественного здравоохранения».
Особое беспокойство вызывают два вида — Naegleria fowleri и Acanthamoeba. Первый известен как «амеба, поедающая мозг»: она проникает в организм через нос и разрушает ткани головного мозга. Второй паразит чаще поражает глаза и кожу, но в тяжелых случаях может вызвать смертельно опасное воспаление мозга и спинного мозга.
Почему эти амебы так опасны
По словам ученых, ключевая проблема — их феноменальная живучесть.
«Особенно опасные эти организмы — это их способность выживать в условиях, убивающих многие другие микробы», — заявил автор исследования Лунфэй Шу.
Именно это делает амебы почти невидимым врагом: они могут находиться там, где человек не ожидает никакой опасности.
Климат подливает масла в огонь
Ученые подчеркивают, что глобальное потепление играет амебам на руку. Более теплая вода и изменение экосистем создают идеальные условия для их размножения.
Исследователи предполагают, что реальный масштаб воздействия этих организмов значительно выше официальной статистики. Многие инфекции либо не диагностируются, либо выявляются слишком поздно — когда лечение уже неэффективно.
Реальные трагедии, а не теория
За последние годы амебы уже стали причиной тяжелых и смертельных случаев. Женщина в Алабаме потеряла зрение после заражения Acanthamoeba во время купания в контактных линзах. Другая пациентка рассказывала, что ее глаз буквально «поседел», когда паразит разрушал роговицу.
Мальчик умер в возрате 12 лет после купания в озере, где обитала Naegleria fowleri. В Миссури взрослый мужчина скончался после заражения тем же паразитом во время катания на водных лыжах.
Ученые требуют срочных мер
«Амебы — это не только медицинская или экологическая проблема. Они находятся на пересечении между ними, и для их решения необходимы интегрированные решения, которые защищают общественное здоровье в самом источнике», — отметил Шу.
Авторы статьи подчеркивают, что без усиленного мониторинга, контроля воды и профилактических мер число случаев будет расти.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда кефир вредит кишечнику.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.