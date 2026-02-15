«Выживают там, где гибнет все»: ученые бьют тревогу из-за амеб-убийц

Фото: 5-tv.ru

Эти микроорганизмы не только приспосабливаются к экстремальным условиям, но и используют их в своих интересах.

Ученые предупреждают о стремительно растущей опасности для общественного здоровья: паразитические амебы, способные вызывать смертельные инфекции, распространяются быстрее, чем медицина успевает за ними. Исследователи называют ситуацию глобальной и настаивают — без срочных мер последствия могут стать катастрофическими. Об этом пишет People.

Невидимая угроза

Речь идет об амебах — одноклеточных организмах без постоянной формы, которые обитают в воде, почве и даже в системах водоснабжения. Исследователи заявили, что эти существа представляют собой «глобальную проблему общественного здравоохранения».

Особое беспокойство вызывают два вида — Naegleria fowleri и Acanthamoeba. Первый известен как «амеба, поедающая мозг»: она проникает в организм через нос и разрушает ткани головного мозга. Второй паразит чаще поражает глаза и кожу, но в тяжелых случаях может вызвать смертельно опасное воспаление мозга и спинного мозга.

Почему эти амебы так опасны

По словам ученых, ключевая проблема — их феноменальная живучесть.

«Особенно опасные эти организмы — это их способность выживать в условиях, убивающих многие другие микробы», — заявил автор исследования Лунфэй Шу.

Именно это делает амебы почти невидимым врагом: они могут находиться там, где человек не ожидает никакой опасности.

Климат подливает масла в огонь

Ученые подчеркивают, что глобальное потепление играет амебам на руку. Более теплая вода и изменение экосистем создают идеальные условия для их размножения.

Исследователи предполагают, что реальный масштаб воздействия этих организмов значительно выше официальной статистики. Многие инфекции либо не диагностируются, либо выявляются слишком поздно — когда лечение уже неэффективно.

Реальные трагедии, а не теория

За последние годы амебы уже стали причиной тяжелых и смертельных случаев. Женщина в Алабаме потеряла зрение после заражения Acanthamoeba во время купания в контактных линзах. Другая пациентка рассказывала, что ее глаз буквально «поседел», когда паразит разрушал роговицу.

Мальчик умер в возрате 12 лет после купания в озере, где обитала Naegleria fowleri. В Миссури взрослый мужчина скончался после заражения тем же паразитом во время катания на водных лыжах.

Ученые требуют срочных мер

«Амебы — это не только медицинская или экологическая проблема. Они находятся на пересечении между ними, и для их решения необходимы интегрированные решения, которые защищают общественное здоровье в самом источнике», — отметил Шу.

Авторы статьи подчеркивают, что без усиленного мониторинга, контроля воды и профилактических мер число случаев будет расти.

