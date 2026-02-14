«Сбежала из офиса»: женщина бросила карьеру ради жизни на необитаемом острове

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Два десятилетия в мегаполисе, выгорание и бесконечные командировки — и вдруг тишина, море и ловушки для крабов.

Жительница Китая неожиданно стала героиней соцсетей после того, как отказалась от престижной городской карьеры и уехала работать на практически необитаемый остров в Восточно-Китайском море. За зарплату, которая в несколько раз ниже средней по стране, она получила то, чего не могла купить за деньги — одиночество, покой и жизнь без давления системы. Ее историю рассказывает South China Morning Post (SСМР).

Из офисного небоскреба — на край моря

Юэ Ли, родившаяся в 1980-х, почти 20 лет проработала в крупной девелоперской компании в Пекине. Она занимала должность старшего менеджера и жила в привычном для мегаполиса ритме: бесконечные встречи, дедлайны, перелеты и многочасовые поездки на работу. Со временем этот образ жизни стал для нее невыносимым.

«Я была в командировках 300 дней в году. Пока я была в Пекине, я ежедневно четыре часа ездила между офисом и домом. В то время я находилась на крайнем уровне как физического, так и психического здоровья», — сказала Юэ.

В итоге она уволилась и приняла предложение о работе инспектором по качеству на рыбной базе, расположенной на острове Дунчжай — вдали от городов и постоянных жителей.

Работа за копейки

Зарплата Юэ составляет около 3 000 юаней в месяц — примерно 430 долларов. Но именно эта сумма неожиданно вызвала волну зависти в интернете.

Читайте также Близнецы с одинаковой ДНК оказались на скамье подсудимых за двойное убийство

В ее обязанности входит проверка оборудования для кормления рыбы, фиксация температуры воды и волн, а также наблюдение за ростом морских обитателей. Ближайший населенный остров находится примерно в 40 километрах, а вокруг — только море и несколько безлюдных клочков суши.

Штормы, крысы и протекающая крыша

Романтика островной жизни оказалась не глянцевой. Первый месяц Юэ провела в тяжелых погодных условиях: почти постоянные дожди, сильный ветер и сырость.

Во время ливней вода просачивалась через крышу кухни, а при порывах ветра девятого уровня она даже не могла развести огонь для готовки. Продукты и предметы первой необходимости доставляет корабль — и приходит он крайне редко.

Дополнительным испытанием стали крысы. Уже на следующий день после приезда Юэ обнаружила, что грызуны украли ее зубную пасту.

Рыбалка вместо выгорания

Несмотря на бытовые сложности, Юэ не жалеет о своем выборе. Свободное время она проводит за рыбалкой и ловлей крабов, регулярно публикуя фотографии улова в соцсетях. В один из дней ей удалось поймать сразу десять крупных крабов.

«Здесь запасы угрей и крабов очень богаты. Мне более чем хватает на еду», — сказала Юэ в видеоклипе.

По ее словам, именно простота и суровость этой жизни дали ей ощущение свободы, которого не было в городе.

«Я искала тишину — и нашла ее»

Для Юэ этот опыт стал чем-то большим, чем просто смена работы.

«Этот жизненный опыт определенно станет ярким моментом моей жизни. Я искала свободу и внутренний покой в этой простой и суровой обстановке», — отметила она.

История женщины быстро разошлась по китайским соцсетям. Одни называют ее поступок безрассудным, другие — вдохновляющим.

«Это жизнь мечты каждого любителя рыбалки», — написал один из пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему на работе мы выглядим хуже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.