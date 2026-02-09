Культурный скандал разгорается в Петербурге: парадную назвали подъездом

Фото, видео: 5-tv.ru

Кто осмелился так назвать привычную слуху «парадную», пока не известно.

Жители Петербурга оскорблены в лучших чувствах. Там на входную дверь одного из домов прикрепили табличку с надписью «подъезд».

Есть версия, что мастер приезжий и, скорее всего, москвич.

В интернете, тем временем, появляются десятки шутливых комментариев в адрес управляющей компании, решившей взломать культурный код Северной столицы. Большинство пользователей считает, что «парадную» нужно вернуть.

