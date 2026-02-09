Видеосервис «VK Видео» вышел на первое место по охвату аудитории в России
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
В январе платформой ежедневно пользовались 42,2 миллиона человек.
Видеосервис «VK Видео» обошел всех конкурентов по охвату аудитории. По данным аналитической компании Mediascope, в январе видеохостингом пользовались более 42 миллионов человек. А общая аудитория достигла почти 83 миллионов.
В исследовании учитывались просмотры только через компьютеры и мобильные устройства — без телевизоров с функцией Smart TV. А это означает, что показатели еще выше.
