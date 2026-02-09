Суд над выжившим в Охотском море: Пичугин знал о неисправности лодки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Его брат и племянник погибли.

В Улан-Удэ прошло первое заседание по громкому делу Михаила Пичугина, который выжил после двух месяцев дрейфа в Охотском море. Тогда неуправляемую лодку с тремя пассажирами унесло далеко от берега. Как выяснило следствие, обвиняемый знал о неисправности системы охлаждения двигателя, при этом не устранил ее. В итоге мотор отказал, брат и племянник Пичугина погибли.

Подробности в материале корреспондента «Известий» Александра Меняйлова.

В зал суда заходит «русский Робинзон Крузо». Михаил Пичугин, выживший в Охотском море, предстал перед служителями Фемиды. Его обвиняют в подделке документов и нарушении правил эксплуатации водного транспорта. Все это привело к смерти двух человек.

За этой историей следила вся страна. В октябре 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом отправились в экспедицию. Вышли из порта Москальво, преодолели Сахалинский залив и добрались до мыса Перовского. Там их ждал 15-летний племянник Пичугина. И еще две лодки. Таким составом энтузиасты отправились в путешествие. Хотели посмотреть на китов.

Пичугин осознанно готовился к плаванию. Он купил лодку, подержанный мотор за полмиллиона рублей, провизию, спальные мешки и ракетницу. По документам судно соответствовало всем требованиям. В реальности лодка не была приспособлена к дальнему плаванию. По версии следствия, Пичугин подделал документы. Обвиняемый это отрицает.

Пичугины надеялись на береговую охрану, но маломерное судно никто не заметил. Путешественники начали дрейфовать в открытой море. С каждым днем их уносило все дальше от берега.

Лодка дрейфовала 67 дней. Еда и вода стремительно заканчивались. Племянник Пичугина погиб первым. Он отпраздновал 16-летие прямо в лодке. За ним ушел из жизни его отец. В суровых условиях удалось выжить только Михаилу Пичугину. Он похудел почти на 50 килограммов. Долгое время за его жизнь боролись врачи.

— Как вам удалось два месяца выжить в таких условиях?

— С Божьей помощью. Больше никак, — сказал Михаил Пичугин.

— Что делали? Что пили хотя бы?

— Водичку собирал дождевую.

— А холод как преодолевали?

Костюм зимний специальный. Спальник «Монгол», там верблюжья шерсть, но он мокрый, не сохнет. Под него залезешь, маленько поерзаешь, поерзаешь, согреешься. У меня выбора нет, мама дома, дочка осталась.

Сейчас «русский Робинзон Крузо» жив и здоров. Ему до сих пор трудно вспоминать об этом путешествии. Тем не менее, это лишь начало новой истории. Впереди несколько судебных заседаний. Михаил Пичугин может надолго оказаться за решеткой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.