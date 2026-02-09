Под западными лидерами зашатались кресла: Стармер готовится к отставке, а в ФРГ закончился газ

Премьер Британии Стармер может подать в отставку уже в ближайшую неделю

Фото, видео: Reuters/Corey Rudy; 5-tv.ru

Карьера премьер-министра Великобритании под угрозой из-за дела Эпштейна.

Карьера премьер-министра Великобритании оказалась под угрозой. Как пишет Bloomberg, Кир Стармер может подать в отставку уже в ближайшую неделю. Его ухода требуют собственные однопартийцы.

А все из-за скандала, который связан с делом Эпштейна. После публикации новых данных в отставку уже ушел глава аппарата Стармера.

Кресло шатается и под канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Его обвиняют в энергетическом кризисе. Газовые хранилища заполнены лишь на четверть. И большая часть этого топлива, как отмечают эксперты, — это неизвлекаемый технический остаток.

Депутаты требуют срочного заседания бундестага. На этом фоне рейтинги Мерца падают. Его работу одобряют всего около 20-ти процентов немцев.

