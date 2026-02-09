Фото, видео: Reuters/Norlys Perez; 5-tv.ru

Еще одним примером противоречивой политики США стал энергокризис на Кубе. Страну фактически взяли в нефтяную блокаду. На это сегодня обратили внимание в Кремле.

«Ситуация действительно критическая на Кубе. Нам это известно. Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями. Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере, оказания посильной помощи», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Под угрозой авиасообщение с республикой. Сегодня пассажиров рейса Москва — Гавана высадили из самолета прямо перед взлетом. Власти Кубы заявили, что топлива для заправки прибывающих бортов просто не осталось. И не появится оно, как минимум, еще месяц. Перевозчики срочно правят расписание. В страну отправляют пустые авиалайнеры, чтобы вывозить туристов.

На Кубе сейчас отдыхает около четырех тысяч россиян. Некоторые отели из-за проблем с электроснабжением прекратили работу. Постояльцев расселяют в другие гостиницы. Ранее Куба импортировала большую часть нефти из Венесуэлы. Однако после захвата американскими военными президента Мадуро поставки прекратились.

