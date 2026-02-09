От еды до электроники: что может исчезнуть с маркетплейсов

Фото: 5-tv.ru

Эксперты предупреждают: попытка уравнять онлайн-площадки с обычными магазинами способна резко изменить привычный ассортимент.

Ассортимент маркетплейсов может заметно сократиться, если власти поддержат инициативу традиционной розницы и производителей продуктов питания по изменению правил онлайн-торговли. В таком случае на виртуальных витринах, по мнению экспертов, рискуют остаться лишь товары повседневного спроса — вроде носков, батареек и бытовой химии. Об этом сообщили опрошенные aif.ru специалисты, отмечая, что подобные меры могут затронуть как продавцов, так и покупателей.

Поводом для обсуждения стало обращение крупнейших объединений сетевой торговли и производителей в правительство. В письме они предложили пересмотреть действующее регулирование маркетплейсов, указывая на три ключевые проблемы: онлайн-площадки продают товары, не выкупая их у поставщиков, самостоятельно меняют цены и, по мнению авторов инициативы, недостаточно эффективно борются с контрафактом.

Почему маркетплейсы важны для регионов

Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова считает, что запрет платформам вмешиваться в ценообразование приведет к росту цен и снижению спроса. По ее словам, для многих регионов онлайн-торговля уже стала ключевым каналом снабжения.

Она подчеркивает, что в Сибири, на Дальнем Востоке и в малых городах маркетплейсы часто являются единственным способом приобрести широкий набор товаров, которые не представлены в местных магазинах. При этом оборот продовольствия через онлайн-площадки растет особенно быстро — как в целом по стране, так и в отдаленных населенных пунктах.

Эксперт добавляет, что традиционная розница все равно не сможет заменить маркетплейсы в части ассортимента. Местные магазины не в состоянии держать товары редкого спроса, а для небольших производителей онлайн-площадки зачастую остаются единственным реальным каналом сбыта.

Риски для продавцов и рост давления

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая считает инициативу попыткой ослабить главного конкурента офлайн-торговли. По ее мнению, новые ограничения могут привести к уходу мелких продавцов и дальнейшему росту комиссий.

Она отмечает, что комиссии уже выросли более чем на треть, а отказ от платформенных акций лишит селлеров трафика и прибыли. Кроме того, требование выкупать товары до продажи, по ее словам, вынудит маркетплейсы отказаться от целых товарных ниш, оставив покупателей без выбора, а производителей — без сбыта.

Посредники или продавцы

Доцент Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин указывает, что статус маркетплейсов остается противоречивым. Платформы почти не несут ответственности за качество товара и гарантийное обслуживание, но при этом активно влияют на конечную цену.

По его мнению, рынок должен определиться: либо маркетплейсы остаются посредниками и не вмешиваются в ценообразование, либо становятся полноценными продавцами и несут ответственность по закону о защите прав потребителей.

Почему офлайн-торговля

Генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых считает, что традиционная розница пытается остановить переток покупателей в онлайн. Он отмечает, что это уже приводит к закрытию магазинов у дома, особенно важных для пожилых людей, и видит корень проблемы в ценовом демпинге со стороны маркетплейсов.

Что останется в итоге

Экономист Шухрат Расулов обращает внимание, что продавцы уже постепенно покидают маркетплейсы, делая ставку на собственные интернет-магазины. Причинами он называет рост комиссий и желание выстраивать прямые отношения с покупателями.

Первыми уходят продавцы нишевых и премиальных товаров, одежды, обуви, косметики, мебели и детских товаров. В результате ограничений и естественного оттока селлеров ассортимент онлайн-площадок может сузиться до товаров масс-маркета с минимальной наценкой — носков, батареек и хозяйственных мелочей.

Для жителей крупных городов это станет лишь неудобством, но для отдаленных населенных пунктов, где пункт выдачи заказов давно заменил торговый центр, такие изменения могут оказаться критичными.

