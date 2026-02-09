Забудьте про носки: как угодить любому мужчине на День защитника Отечества
Александр Патешман: 23 февраля мужчинам нужно дарить свободу выбора
Пока тысячи женщин ломают голову над праздничным вопросом, профессионалы нашли способ навсегда избавить их от мук выбора.
Выбор подарка ко Дню защитника Отечества часто превращается в головную боль для женщин. Чтобы презент не стал разочарованием, личный финансовый консультант Александр Патешман в интервью Life.ru перечислил типичные ошибки и предложил универсальное решение.
Стоп-лист
В «черный список» подарков попали любые религиозные предметы — иконы или свечи. Как отмечает специалист, это выглядит странно в контексте светского праздника. Еще одна частая ошибка — билеты на концерты артистов, которые нравятся самой даме. То же самое касается и проходок на спортивные матчи, если девушка не уверена в предпочтениях избранника.
Лайфхак от эксперта
Самым эффективным решением Патешман называет подарочные сертификаты. Это не просто бумажка, а настоящая свобода выбора.
«Мужчина сможет потратить его на то, что ему действительно нравится», — подчеркнул специалист.
Главное — проверить, чтобы срок действия у такого подарка был длинным, тогда человек может воспользоваться им без спешки и лишнего давления.
