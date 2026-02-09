Молодая мать выбила глаз мужчине, который дотронулся до нее в ночном клубе

Daily Star: молодая мать выбила глаз мужчине, который дотронулся до нее в клубе

На вечеринку девушка пошла спустя всего четыре недели после родов.

В Великобритании 19-летняя мать в драке нанесла мужчине тяжелую травму глаза, повлекшую невосполнимую потерю зрения. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел возле ночного заведения, где обвиняемая отдыхала со своим партнером спустя всего четыре недели после родов. Конфликт вспыхнул внутри помещения, когда потерпевший во время танца положил руки на талию девушки.

Несмотря на то что мужчина сразу отстранился, заметив дискомфорт девушки, пара проявила агрессию. После того как администрация вывела молодых людей на улицу, она дождалась обидчика у выхода и трижды ударила его по лицу.

Из-за массивного кольца на ее руке пострадавший получил разрыв глазного яблока и глубокое рассечение века.

«Я навсегда ослеп на левый глаз. Теперь у меня проблемы с восприятием глубины, из-за чего трудно даже просто перейти дорогу. Это лишило меня части души, которую я никогда не смогу вернуть», — заявил потерпевший в суде.

Защита девушки настаивала на том, что она «увидела красный свет» из-за пережитой в детстве психологической травмы и недавно диагностированного пограничного расстройства личности. Адвокат подчеркнул, что подзащитная искренне раскаивается и не планировала наносить столь тяжкие увечья.

Суд приговорил молодую мать к восьми месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком на год, обязав ее выплатить компенсацию в размере 500 фунтов стерлингов (52 миллиона рублей).

